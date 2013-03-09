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    Владимир Фомичев - статистика

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Фомичев
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 15 августа 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Восток 18 4 9 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.03.2013 Восток 0 : 1 Актобе
    30.03.2013 Восток 1 : 1 Жетысу
    06.04.2013 Астана 1 : 0 Восток
    14.04.2013 Восток 0 : 0 Атырау
    20.04.2013 Тараз 1 : 0 Восток
    24.04.2013 Восток 1 : 0 Тобол
    28.04.2013 Кайрат 2 : 0 Восток
    11.05.2013 Восток 1 : 0 Акжайык
    18.05.2013 Шахтер 2 : 0 Восток
    26.05.2013 Жетысу 0 : 0 Восток
    30.05.2013 Восток 1 : 3 Астана
    14.06.2013 Атырау 2 : 0 Восток
    23.06.2013 Восток 1 : 0 Тараз
    29.06.2013 Тобол 3 : 0 Восток
    06.07.2013 Восток 1 : 1 Кайрат
    13.07.2013 Ордабасы 4 : 1 Восток
    20.07.2013 Акжайык 0 : 0 Восток
    04.08.2013 Актобе 0 : 1 Восток
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