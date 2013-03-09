Владимир Фомичев - статистика
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Фомичев
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|15 августа 1960
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Фомичев
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|15 августа 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Восток
|18
|4
|9
|5
|Дата
|Матч
|09.03.2013
|Восток
|0 : 1
|Актобе
|30.03.2013
|Восток
|1 : 1
|Жетысу
|06.04.2013
|Астана
|1 : 0
|Восток
|14.04.2013
|Восток
|0 : 0
|Атырау
|20.04.2013
|Тараз
|1 : 0
|Восток
|24.04.2013
|Восток
|1 : 0
|Тобол
|28.04.2013
|Кайрат
|2 : 0
|Восток
|11.05.2013
|Восток
|1 : 0
|Акжайык
|18.05.2013
|Шахтер
|2 : 0
|Восток
|26.05.2013
|Жетысу
|0 : 0
|Восток
|30.05.2013
|Восток
|1 : 3
|Астана
|14.06.2013
|Атырау
|2 : 0
|Восток
|23.06.2013
|Восток
|1 : 0
|Тараз
|29.06.2013
|Тобол
|3 : 0
|Восток
|06.07.2013
|Восток
|1 : 1
|Кайрат
|13.07.2013
|Ордабасы
|4 : 1
|Восток
|20.07.2013
|Акжайык
|0 : 0
|Восток
|04.08.2013
|Актобе
|0 : 1
|Восток