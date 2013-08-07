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    Геннадий Гридин

    Тренер
    Имя Геннадий
    Отчество Григорьевич
    Фамилия Гридин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 19 марта 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химки 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.08.2013 Псков-747 1 : 1 Химки
    28.08.2013 Текстильщик 2 : 1 Химки
    07.09.2013 Волга 0 : 0 Химки
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