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    Жорван Виейра

    Тренер
    Имя Жорван
    Фамилия Виейра
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 20 октября 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Замалек 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.01.2013 Зенит 0 : 1 Замалек
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