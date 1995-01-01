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    Ким Хо-Гон

    Тренер
    Имя Ким
    Фамилия Хо-Гон
    Гражданство Южная Корея
    Дата рождения 26 марта 1951
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Матчи в этом турнире
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