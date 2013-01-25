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    Ян Джонссон - статистика

    Тренер
    Имя Ян
    Фамилия Джонссон
    Гражданство Швеция
    Дата рождения 24 мая 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Русенборг 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.01.2013 ЦСКА 2 : 0 Русенборг
    28.01.2013 Шахтер 1 : 0 Русенборг
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