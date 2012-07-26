Алексей Смирнов - статистика
Тренер
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смирнов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1977
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смирнов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|22 ноября 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Знамя Труда
|16
|3
|8
|5
|Дата
|Матч
|26.07.2012
|Знамя Труда
|0 : 0
|ЦРФСО
|06.08.2012
|Карелия
|2 : 1
|Знамя Труда
|14.08.2012
|Знамя Труда
|0 : 1
|Волга
|17.08.2012
|Знамя Труда
|0 : 3
|Олимп-Долгопрудный
|27.08.2012
|Псков-747
|2 : 1
|Знамя Труда
|18.09.2012
|Вологда
|2 : 0
|Знамя Труда
|21.09.2012
|Спартак К
|0 : 0
|Знамя Труда
|21.10.2012
|Знамя Труда
|0 : 0
|Вологда
|24.10.2012
|Знамя Труда
|0 : 3
|Спартак К
|02.05.2013
|Знамя Труда
|0 : 0
|Псков-747
|08.05.2013
|Волга
|1 : 0
|Знамя Труда