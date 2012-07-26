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    Алексей Смирнов

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Смирнов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 22 ноября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Знамя Труда 16 3 8 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2012 Знамя Труда 0 : 0 ЦРФСО
    06.08.2012 Карелия 2 : 1 Знамя Труда
    14.08.2012 Знамя Труда 0 : 1 Волга
    17.08.2012 Знамя Труда 0 : 3 Олимп-Долгопрудный
    27.08.2012 Псков-747 2 : 1 Знамя Труда
    18.09.2012 Вологда 2 : 0 Знамя Труда
    21.09.2012 Спартак К 0 : 0 Знамя Труда
    21.10.2012 Знамя Труда 0 : 0 Вологда
    24.10.2012 Знамя Труда 0 : 3 Спартак К
    02.05.2013 Знамя Труда 0 : 0 Псков-747
    08.05.2013 Волга 1 : 0 Знамя Труда
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