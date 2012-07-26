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    Владимир Волков

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Викторович
    Фамилия Волков
    Гражданство Россия
    Дата рождения 20 мая 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рязань 12 5 4 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.07.2012 Калуга 3 : 2 Рязань
    31.07.2012 Металлург Л 3 : 2 Рязань
    14.08.2012 Орел 1 : 1 Рязань
    19.09.2012 Сокол 2 : 1 Рязань
    06.10.2012 Рязань 5 : 0 Локомотив
    11.10.2012 Зенит 1 : 3 Рязань
    17.10.2012 Рязань 2 : 1 Калуга
    22.10.2012 Рязань 0 : 2 Металлург Л
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