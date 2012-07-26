Владимир Волков
Тренер
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Волков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 мая 1968
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Волков
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|20 мая 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Рязань
|12
|5
|4
|3
|Дата
|Матч
|26.07.2012
|Калуга
|3 : 2
|Рязань
|31.07.2012
|Металлург Л
|3 : 2
|Рязань
|14.08.2012
|Орел
|1 : 1
|Рязань
|19.09.2012
|Сокол
|2 : 1
|Рязань
|06.10.2012
|Рязань
|5 : 0
|Локомотив
|11.10.2012
|Зенит
|1 : 3
|Рязань
|17.10.2012
|Рязань
|2 : 1
|Калуга
|22.10.2012
|Рязань
|0 : 2
|Металлург Л