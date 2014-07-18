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    Радик Гадеев

    Тренер
    Имя Радик
    Отчество Назипович
    Фамилия Гадеев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 сентября 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рубин-2 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.07.2014 Сызрань-2003 5 : 0 Рубин-2
    01.08.2014 Динамо 1 : 1 Рубин-2
    07.08.2014 Рубин-2 2 : 0 Носта
    15.08.2014 КАМАЗ 0 : 0 Рубин-2
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