Игорь Пономарев - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Пономарев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 февраля 1960
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Пономарев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|24 февраля 1960
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Машук-КМВ
|33
|7
|19
|7
|Дата
|Матч
|27.03.2008
|Машук-КМВ
|2 : 0
|Кубань (ЛФЛ)
|30.03.2008
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Черноморец
|06.04.2008
|КАМАЗ
|2 : 1
|Машук-КМВ
|19.04.2008
|Алания
|2 : 0
|Машук-КМВ
|26.04.2008
|Машук-КМВ
|2 : 1
|Спортакадемклуб
|29.04.2008
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Анжи
|05.05.2008
|СКА
|1 : 0
|Машук-КМВ
|08.05.2008
|Салют
|3 : 1
|Машук-КМВ
|15.05.2008
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Витязь
|18.05.2008
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Носта
|25.05.2008
|Сибирь
|2 : 2
|Машук-КМВ
|28.05.2008
|Урал
|2 : 0
|Машук-КМВ
|04.06.2008
|Машук-КМВ
|1 : 1
|Динамо
|07.06.2008
|Машук-КМВ
|1 : 0
|Новокузнецк
|14.06.2008
|Балтика
|3 : 0
|Машук-КМВ
|17.06.2008
|Торпедо
|3 : 0
|Машук-КМВ
|24.06.2008
|Машук-КМВ
|3 : 1
|Динамо Бр
|27.06.2008
|Машук-КМВ
|0 : 1
|Ростов
|05.07.2008
|СКА-Хабаровск
|3 : 2
|Машук-КМВ
|26.07.2008
|Машук-КМВ
|1 : 1
|КАМАЗ
|09.08.2008
|Машук-КМВ
|1 : 2
|Алания
|29.08.2008
|Машук-КМВ
|2 : 2
|Салют
|05.09.2008
|Витязь
|2 : 0
|Машук-КМВ
|08.09.2008
|Носта
|3 : 1
|Машук-КМВ
|15.09.2008
|Машук-КМВ
|0 : 0
|Сибирь
|28.09.2008
|Новокузнецк
|2 : 1
|Машук-КМВ
|05.10.2008
|Машук-КМВ
|2 : 1
|Балтика
|14.10.2008
|Динамо Бр
|0 : 1
|Машук-КМВ
|17.10.2008
|Ростов
|6 : 0
|Машук-КМВ
|24.10.2008
|Машук-КМВ
|1 : 3
|СКА-Хабаровск
|27.10.2008
|Машук-КМВ
|3 : 0
|Звезда
|03.11.2008
|Кубань (ЛФЛ)
|5 : 0
|Машук-КМВ
|06.11.2008
|Черноморец
|3 : 2
|Машук-КМВ