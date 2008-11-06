Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Пономарев - статистика

Россия
24 февраля 1960 (66)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Машук-КМВ
32
6
19
7
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Черноморец
3 : 2
06.11.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 43 тур
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
03.11.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Машук-КМВ
1 : 3
24.10.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ростов
6 : 0
17.10.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Динамо Бр
0 : 1
14.10.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Машук-КМВ
2 : 1
05.10.2008
Балтика
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Новокузнецк
2 : 1
28.09.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.09.2008
Cибирь
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Носта
3 : 1
08.09.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Витязь
2 : 0
05.09.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Машук-КМВ
2 : 2
29.08.2008
Салют
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Машук-КМВ
1 : 2
09.08.2008
Алания
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Машук-КМВ
1 : 1
26.07.2008
КАМАЗ
Россия. Первый дивизион, 21 тур
СКА-Хабаровск
3 : 2
05.07.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Машук-КМВ
0 : 1
27.06.2008
Ростов
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Машук-КМВ
3 : 1
24.06.2008
Динамо Бр
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Торпедо
3 : 0
17.06.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
3 : 0
14.06.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2008
Новокузнецк
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Машук-КМВ
1 : 1
04.06.2008
Динамо Брл
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Урал
2 : 0
28.05.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Cибирь
2 : 2
25.05.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 1
18.05.2008
Носта
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Машук-КМВ
0 : 1
15.05.2008
Витязь
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Салют
3 : 1
08.05.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 9 тур
СКА-Ростов
1 : 0
05.05.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Машук-КМВ
1 : 1
29.04.2008
Анжи
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Машук-КМВ
2 : 1
26.04.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Алания
2 : 0
19.04.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 3 тур
КАМАЗ
2 : 1
06.04.2008
Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Машук-КМВ
0 : 0
30.03.2008
Черноморец
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Машук-КМВ
2 : 0
27.03.2008
Кубань (ЛФЛ)
Главные новости
ВидеоСудья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
1
ФотоИгрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
2
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
9
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
Вчера, 20:51
21
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
Вчера, 20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
Вчера, 19:50
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+