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    Игорь Пономарев

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Пономарев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 24 февраля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Машук-КМВ 33 7 19 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2008 Машук-КМВ 2 : 0 Кубань (ЛФЛ)
    30.03.2008 Машук-КМВ 0 : 0 Черноморец
    06.04.2008 КАМАЗ 2 : 1 Машук-КМВ
    19.04.2008 Алания 2 : 0 Машук-КМВ
    26.04.2008 Машук-КМВ 2 : 1 Спортакадемклуб
    29.04.2008 Машук-КМВ 1 : 1 Анжи
    05.05.2008 СКА 1 : 0 Машук-КМВ
    08.05.2008 Салют 3 : 1 Машук-КМВ
    15.05.2008 Машук-КМВ 0 : 1 Витязь
    18.05.2008 Машук-КМВ 0 : 1 Носта
    25.05.2008 Сибирь 2 : 2 Машук-КМВ
    28.05.2008 Урал 2 : 0 Машук-КМВ
    04.06.2008 Машук-КМВ 1 : 1 Динамо
    07.06.2008 Машук-КМВ 1 : 0 Новокузнецк
    14.06.2008 Балтика 3 : 0 Машук-КМВ
    17.06.2008 Торпедо 3 : 0 Машук-КМВ
    24.06.2008 Машук-КМВ 3 : 1 Динамо Бр
    27.06.2008 Машук-КМВ 0 : 1 Ростов
    05.07.2008 СКА-Хабаровск 3 : 2 Машук-КМВ
    26.07.2008 Машук-КМВ 1 : 1 КАМАЗ
    09.08.2008 Машук-КМВ 1 : 2 Алания
    29.08.2008 Машук-КМВ 2 : 2 Салют
    05.09.2008 Витязь 2 : 0 Машук-КМВ
    08.09.2008 Носта 3 : 1 Машук-КМВ
    15.09.2008 Машук-КМВ 0 : 0 Сибирь
    28.09.2008 Новокузнецк 2 : 1 Машук-КМВ
    05.10.2008 Машук-КМВ 2 : 1 Балтика
    14.10.2008 Динамо Бр 0 : 1 Машук-КМВ
    17.10.2008 Ростов 6 : 0 Машук-КМВ
    24.10.2008 Машук-КМВ 1 : 3 СКА-Хабаровск
    27.10.2008 Машук-КМВ 3 : 0 Звезда
    03.11.2008 Кубань (ЛФЛ) 5 : 0 Машук-КМВ
    06.11.2008 Черноморец 3 : 2 Машук-КМВ
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