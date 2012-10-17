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    Денис Лаванье

    Тренер
    Имя Денис
    Фамилия Лаванье
    Гражданство Франция
    Дата рождения 9 июля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Камерун 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.10.2012 Колумбия 3 : 0 Камерун
    14.11.2012 Албания 0 : 0 Камерун
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