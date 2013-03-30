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    Виталий Тараканов - статистика

    Тренер
    Имя Виталий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Тараканов
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 3 марта 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Минск 11 1 6 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.03.2013 Минск 0 : 0 Торпедо-БелАЗ
    07.04.2013 Динамо 3 : 0 Минск
    13.04.2013 Минск 1 : 1 Славия-Мозырь
    17.04.2013 Белшина 0 : 0 Минск
    21.04.2013 Минск 1 : 0 Неман
    27.04.2013 БАТЭ 2 : 1 Минск
    18.05.2013 Нафтан 1 : 1 Минск
    22.05.2013 Минск 0 : 1 Шахтер
    31.05.2013 Гомель 2 : 0 Минск
    15.06.2013 Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Минск
    19.06.2013 Минск 1 : 2 Динамо
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