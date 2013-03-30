Виталий Тараканов
Тренер
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тараканов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|3 марта 1972
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Тараканов
|Гражданство
|Белоруссия
|Дата рождения
|3 марта 1972
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Минск
|11
|1
|6
|4
|Дата
|Матч
|30.03.2013
|Минск
|0 : 0
|Торпедо-БелАЗ
|07.04.2013
|Динамо
|3 : 0
|Минск
|13.04.2013
|Минск
|1 : 1
|Славия-Мозырь
|17.04.2013
|Белшина
|0 : 0
|Минск
|21.04.2013
|Минск
|1 : 0
|Неман
|27.04.2013
|БАТЭ
|2 : 1
|Минск
|18.05.2013
|Нафтан
|1 : 1
|Минск
|22.05.2013
|Минск
|0 : 1
|Шахтер
|31.05.2013
|Гомель
|2 : 0
|Минск
|15.06.2013
|Торпедо-БелАЗ
|2 : 1
|Минск
|19.06.2013
|Минск
|1 : 2
|Динамо