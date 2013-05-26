Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Герхард Швейтцер - статистика

Австрия
28 июня 1963 (63)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рид
29
10
12
7
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Рапид
3 : 0
26.05.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Рид
2 : 2
22.05.2013
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Штурм
3 : 1
19.05.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Рид
1 : 1
11.05.2013
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Аустрия
3 : 1
04.05.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Рид
2 : 1
27.04.2013
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Адмира Ваккер
2 : 0
20.04.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсберг
1 : 3
13.04.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Рид
4 : 1
06.04.2013
Адмира
Австрия. Бундеслига, 27 тур
Рид
3 : 2
30.03.2013
Рапид
Австрия. Бундеслига, 26 тур
Зальцбург
2 : 2
16.03.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 25 тур
Рид
1 : 2
09.03.2013
Штурм
Австрия. Бундеслига, 24 тур
Маттерсбург
1 : 0
02.03.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 23 тур
Рид
1 : 3
27.02.2013
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Винер-Нойштадт
0 : 0
23.02.2013
Рид
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рид
1 : 1
20.02.2013
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Адмира
0 : 3
08.12.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рид
6 : 1
10.11.2012
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
6 : 1
04.11.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Рид
3 : 1
27.10.2012
Винер-Нойштадт
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Адмира Ваккер
1 : 0
20.10.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рид
1 : 1
29.09.2012
Адмира
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
1 : 1
15.09.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
0 : 1
01.09.2012
Штурм
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Маттерсбург
2 : 1
25.08.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рид
0 : 1
19.08.2012
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Винер-Нойштадт
2 : 3
12.08.2012
Рид
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Рид
2 : 0
05.08.2012
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Адмира
0 : 2
22.07.2012
Рид
Главные новости
ВидеоСафонов посетил в Париже матч другого россиянина
22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
2
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
9
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
16
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
11
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
7
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+