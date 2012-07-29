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    Владимир Гулямхайдаров - статистика

    Тренер
    Имя Владимир
    Фамилия Гулямхайдаров
    Гражданство Таджикистан
    Дата рождения 23 февраля 1946
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сункар 5 1 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.07.2012 Сункар 0 : 1 Иртыш
    05.08.2012 Тобол 4 : 0 Сункар
    19.08.2012 Сункар 3 : 1 Окжетпес
    26.08.2012 Атырау 1 : 0 Сункар
    28.10.2012 Жетысу 1 : 1 Сункар
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