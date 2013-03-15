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    Виктор Пасулько

    Тренер
    Имя Виктор
    Фамилия Пасулько
    Гражданство Украина
    Дата рождения 1 января 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ордабасы 6 2 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.03.2013 Жетысу 0 : 0 Ордабасы
    29.06.2013 Кайрат 0 : 0 Ордабасы
    06.07.2013 Акжайык 1 : 2 Ордабасы
    13.07.2013 Ордабасы 4 : 1 Восток
    19.07.2013 Шахтер 3 : 0 Ордабасы
    28.07.2013 Ордабасы 0 : 1 Актобе
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