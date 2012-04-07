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    Александр Фамильцев - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Фамильцев
    Гражданство Россия
    Дата рождения 3 августа 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Томь (мол) 7 3 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.04.2012 Краснодар (мол) 1 : 1 Томь (мол)
    13.04.2012 Томь (мол) 2 : 1 Ахмат (мол)
    26.04.2012 Томь (мол) 1 : 4 Амкар (мол)
    02.05.2012 Кр. Советов (мол) 0 : 1 Томь (мол)
    06.05.2012 Томь (мол) 1 : 2 Спартак Нч (мол)
    12.05.2012 Томь (мол) 1 : 0 Ростов (мол)
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