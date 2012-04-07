Александр Фамильцев
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Фамильцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 августа 1975
|Имя
|Александр
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Фамильцев
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|3 августа 1975
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Томь (мол)
|7
|3
|3
|1
|Дата
|Матч
|07.04.2012
|Краснодар (мол)
|1 : 1
|Томь (мол)
|13.04.2012
|Томь (мол)
|2 : 1
|Ахмат (мол)
|26.04.2012
|Томь (мол)
|1 : 4
|Амкар (мол)
|02.05.2012
|Кр. Советов (мол)
|0 : 1
|Томь (мол)
|06.05.2012
|Томь (мол)
|1 : 2
|Спартак Нч (мол)
|12.05.2012
|Томь (мол)
|1 : 0
|Ростов (мол)