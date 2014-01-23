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    Жан-Ги Валлемм

    Тренер
    Имя Жан-Ги
    Фамилия Валлемм
    Гражданство Франция
    Дата рождения 10 августа 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Осер 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2014 Осер 3 : 2 Дижон
    12.02.2014 Осер 0 : 1 Ренн
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