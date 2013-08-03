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    Эрик Хели

    Тренер
    Имя Эрик
    Фамилия Хели
    Гражданство Франция
    Дата рождения 25 октября 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сошо 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2013 Сошо 0 : 1 Лорьян
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