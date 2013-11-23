Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Малеев - статистика

Беларусь
20 марта 1968 (58)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Славия-Мозырь
26
5
16
5
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Нафтан
2 : 1
23.11.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
10.11.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
0 : 1
03.11.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
27.10.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
05.10.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
22.09.2013
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Белшина
2 : 1
14.09.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Белшина
2 : 2
01.09.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
11.08.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
03.08.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.07.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Шахтер
2 : 1
13.07.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
06.07.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Днепр
1 : 0
30.06.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
2 : 3
24.06.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
6 : 1
19.06.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
15.06.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
30.05.2013
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Динамо Мн
0 : 0
17.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
12.05.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 1
05.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
28.04.2013
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
0 : 0
22.04.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
1 : 1
13.04.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
07.04.2013
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 0
31.03.2013
Славия-Мозырь
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
2
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
8
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
3
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
16
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
10
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
6
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+