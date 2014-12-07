Алехандро Гарсия - статистика
Тренер
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Гарсия
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|14 января 1970
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Гарсия
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|14 января 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сабадель
|9
|1
|5
|3
|Дата
|Матч
|10.12.2014
|Сабадель
|2 : 2
|Лас-Пальмас
|07.12.2014
|Алькоркон
|3 : 2
|Сабадель
|14.12.2014
|Сабадель
|1 : 2
|Леганес
|20.12.2014
|Тенерифе
|1 : 0
|Сабадель
|04.01.2015
|Сабадель
|1 : 0
|Рекреативо
|11.01.2015
|Сабадель
|2 : 2
|Спортинг
|17.01.2015
|Осасуна
|0 : 0
|Сабадель
|24.01.2015
|Бетис
|2 : 0
|Сабадель
|31.01.2015
|Сабадель
|1 : 4
|Барселона Б