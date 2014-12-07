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    Алехандро Гарсия - статистика

    Тренер
    Имя Алехандро
    Фамилия Гарсия
    Гражданство Испания
    Дата рождения 14 января 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сабадель 9 1 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.12.2014 Сабадель 2 : 2 Лас-Пальмас
    07.12.2014 Алькоркон 3 : 2 Сабадель
    14.12.2014 Сабадель 1 : 2 Леганес
    20.12.2014 Тенерифе 1 : 0 Сабадель
    04.01.2015 Сабадель 1 : 0 Рекреативо
    11.01.2015 Сабадель 2 : 2 Спортинг
    17.01.2015 Осасуна 0 : 0 Сабадель
    24.01.2015 Бетис 2 : 0 Сабадель
    31.01.2015 Сабадель 1 : 4 Барселона Б
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