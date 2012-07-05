Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Алексей Ягудин - статистика

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Ягудин
    Гражданство Узбекистан
    Дата рождения 22 января 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Транс 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.07.2012 Кешля 2 : 0 Транс
    05.07.2012 Транс 0 : 5 Кешля
    • Читайте нас: 