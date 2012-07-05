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    Алексей Ягудин

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Ягудин
    Гражданство Узбекистан
    Дата рождения 22 января 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Транс 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.07.2012 Кешля 2 : 0 Транс
    05.07.2012 Транс 0 : 5 Кешля
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