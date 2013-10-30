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    Валерий Бермудес

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Луисович
    Фамилия Бермудес
    Гражданство Украина
    Дата рождения 8 января 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шахтер Св 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.10.2013 Шахтер Св 0 : 4 Динамо
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