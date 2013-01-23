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    Виорел Хизо

    Тренер
    Имя Виорел
    Фамилия Хизо
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 6 февраля 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Васлуй 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.01.2013 Васлуй 2 : 2 Тромсе
    26.01.2013 Васлуй 1 : 0 Мольде
    30.01.2013 Васлуй 0 : 4 Копенгаген
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