Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Луиш Мигел - статистика

Португалия
22 июля 1971 (55)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Пасуш де Феррейра
28
13
4
11
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 2
19.05.2013
Порту
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Академика
1 : 1
11.05.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
05.05.2013
Спортинг
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
28.04.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 26 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
20.04.2013
Риу Аве
Португалия. Высшая лига, 25 тур
Маритиму
1 : 1
05.04.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 24 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 2
29.03.2013
Жил Висенте
Португалия. Высшая лига, 23 тур
Ольяненси
1 : 2
16.03.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 22 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
10.03.2013
Бейра-Мар
Португалия. Высшая лига, 21 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 0
02.03.2013
Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига, 20 тур
Бенфика
3 : 0
24.02.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 19 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
17.02.2013
Насьональ
Португалия. Высшая лига, 18 тур
Брага
2 : 3
11.02.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 17 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
04.02.2013
Эшторил
Португалия. Высшая лига, 16 тур
Морейренcе
0 : 5
27.01.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 15 тур
Порту
2 : 0
20.01.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 14 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 0
13.01.2013
Академика
Португалия. Высшая лига, 13 тур
Спортинг
0 : 1
05.01.2013
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 12 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 1
17.12.2012
Витория Гимараеш
Португалия. Высшая лига, 11 тур
Риу Аве
0 : 0
09.12.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 10 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
28.11.2012
Маритиму
Португалия. Высшая лига, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
10.11.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 8 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
04.11.2012
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 7 тур
Бейра-Мар
0 : 2
27.10.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 6 тур
Витория Сетубал
0 : 0
07.10.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 5 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 2
28.09.2012
Бенфика
Португалия. Высшая лига, 2 тур
Эшторил
1 : 1
26.08.2012
Пасуш де Феррейра
Португалия. Высшая лига, 1 тур
Пасуш де Феррейра
1 : 1
19.08.2012
Морейренcе
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
2
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
1
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
1
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+