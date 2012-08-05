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    Колин Колдервуд

    Тренер
    Имя Колин
    Фамилия Колдервуд
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 20 января 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хиберниан 10 4 3 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2012 Данди Юнайтед 3 : 0 Хиберниан
    12.08.2012 Хиберниан 1 : 1 Хартс
    18.08.2012 Сент-Миррен 1 : 2 Хиберниан
    25.08.2012 Хиберниан 2 : 0 Сент-Джонстон
    01.09.2012 Селтик 2 : 2 Хиберниан
    15.09.2012 Хиберниан 2 : 1 Килмарнок
    22.09.2012 Хиберниан 2 : 2 Инвернесс
    29.09.2012 Абердин 2 : 1 Хиберниан
    06.10.2012 Хиберниан 3 : 0 Данди
    20.10.2012 Росс Каунти 3 : 2 Хиберниан
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