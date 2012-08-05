Колин Колдервуд
Тренер
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Колдервуд
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|20 января 1965
|Имя
|Колин
|Фамилия
|Колдервуд
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|20 января 1965
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Хиберниан
|10
|4
|3
|3
|Дата
|Матч
|05.08.2012
|Данди Юнайтед
|3 : 0
|Хиберниан
|12.08.2012
|Хиберниан
|1 : 1
|Хартс
|18.08.2012
|Сент-Миррен
|1 : 2
|Хиберниан
|25.08.2012
|Хиберниан
|2 : 0
|Сент-Джонстон
|01.09.2012
|Селтик
|2 : 2
|Хиберниан
|15.09.2012
|Хиберниан
|2 : 1
|Килмарнок
|22.09.2012
|Хиберниан
|2 : 2
|Инвернесс
|29.09.2012
|Абердин
|2 : 1
|Хиберниан
|06.10.2012
|Хиберниан
|3 : 0
|Данди
|20.10.2012
|Росс Каунти
|3 : 2
|Хиберниан