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    Кенни Шилз

    Тренер
    Имя Кенни
    Фамилия Шилз
    Гражданство Северная Ирландия
    Дата рождения 27 апреля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Килмарнок 5 0 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2013 Абердин 2 : 1 Килмарнок
    11.08.2013 Килмарнок 0 : 0 Сент-Джонстон
    17.08.2013 Сент-Миррен 1 : 1 Килмарнок
    31.08.2013 Мазервелл 2 : 1 Килмарнок
    14.09.2013 Килмарнок 1 : 2 Инвернесс
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