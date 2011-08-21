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    Аттилио Тессер - статистика

    Тренер
    Имя Аттилио
    Фамилия Тессер
    Гражданство Италия
    Дата рождения 10 июня 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Новара 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.08.2011 Новара 4 : 0 Триестина
    30.11.2011 Катания 2 : 3 Новара
    18.01.2012 Милан 2 : 1 Новара
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