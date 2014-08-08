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    Игорь Лузякин - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лузякин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 декабря 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Орел 11 1 8 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2014 Орел 0 : 2 Чертаново
    28.08.2014 Орел 1 : 2 Локомотив
    04.09.2014 Факел 4 : 2 Орел
    11.09.2014 Орел 0 : 0 Витязь
    17.09.2014 Рязань 3 : 0 Орел
    29.09.2014 Динамо Бр 3 : 0 Орел
    05.10.2014 Орел 0 : 4 Калуга
    11.10.2014 Авангард 3 : 1 Орел
    29.10.2014 Орел 0 : 4 Тамбов
    10.11.2014 Арсенал-2 1 : 1 Орел
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