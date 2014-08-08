Игорь Лузякин - статистика
Тренер
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лузякин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 декабря 1968
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лузякин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 декабря 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Орел
|11
|1
|8
|2
|Дата
|Матч
|08.08.2014
|Орел
|0 : 2
|Чертаново
|28.08.2014
|Орел
|1 : 2
|Локомотив
|04.09.2014
|Факел
|4 : 2
|Орел
|11.09.2014
|Орел
|0 : 0
|Витязь
|17.09.2014
|Рязань
|3 : 0
|Орел
|29.09.2014
|Динамо Бр
|3 : 0
|Орел
|05.10.2014
|Орел
|0 : 4
|Калуга
|11.10.2014
|Авангард
|3 : 1
|Орел
|29.10.2014
|Орел
|0 : 4
|Тамбов
|10.11.2014
|Арсенал-2
|1 : 1
|Орел