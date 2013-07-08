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    Стефан Харт

    Тренер
    Имя Стефан
    Фамилия Харт
    Гражданство Тринидад и Тобаго
    Дата рождения 15 марта 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Канада 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.07.2013 Канада 0 : 1 Мартиника
    12.07.2013 Мексика 2 : 0 Канада
    14.07.2013 Панама 0 : 0 Канада
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