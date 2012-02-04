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    Нильс-Арне Эгген

    Тренер
    Имя Нильс-Арне
    Фамилия Эгген
    Гражданство Норвегия
    Дата рождения 17 сентября 1941
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Русенборг 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.02.2012 Русенборг 0 : 1 Гетеборг
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