Александр Ротенко - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Ротенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 ноября 1956
|Имя
|Александр
|Отчество
|Петрович
|Фамилия
|Ротенко
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|2 ноября 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кр. Советов (мол)
|16
|9
|5
|2
|Дата
|Матч
|30.07.2010
|Динамо (мол)
|2 : 4
|Кр. Советов (мол)
|06.08.2010
|Кр. Советов (мол)
|2 : 5
|Локомотив (мол)
|13.08.2010
|Томь (мол)
|0 : 3
|Кр. Советов (мол)
|20.08.2010
|Кр. Советов (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|27.08.2010
|Раменское
|3 : 2
|Кр. Советов (мол)
|11.09.2010
|Кр. Советов (мол)
|3 : 2
|Спартак Нч (мол)
|17.09.2010
|Амкар (мол)
|3 : 2
|Кр. Советов (мол)
|26.09.2010
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Анжи (мол)
|16.10.2010
|Кр. Советов (мол)
|5 : 1
|Сибирь (мол)
|23.10.2010
|Ростов (мол)
|0 : 1
|Кр. Советов (мол)
|28.10.2010
|Кр. Советов (мол)
|0 : 1
|Рубин (мол)
|06.11.2010
|ЦСКА (мол)
|1 : 4
|Кр. Советов (мол)
|13.11.2010
|Спартак М (мол)
|0 : 0
|Кр. Советов (мол)
|19.11.2010
|Кр. Советов (мол)
|3 : 1
|Динамо (мол)
|27.11.2010
|Зенит (мол)
|3 : 0
|Кр. Советов (мол)