Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Штефан Бёгер - статистика

    Тренер
    Имя Штефан
    Фамилия Бёгер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 1 июня 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    18.08.2014 Динамо 2 : 1 Шальке-04
    28.10.2014 Динамо 2 : 1 Бохум
    • Читайте нас: 