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    Петер Нойрурер

    Тренер
    Имя Петер
    Фамилия Нойрурер
    Гражданство Германия
    Дата рождения 26 апреля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бохум 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.10.2014 Динамо 2 : 1 Бохум
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