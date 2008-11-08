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    Стив Фэллон - статистика

    Тренер
    Имя Стив
    Фамилия Фэллон
    Гражданство Англия
    Дата рождения 3 августа 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Хистон 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.11.2008 Хистон 1 : 0 Лидс
    08.11.2008 Хистон 1 : 0 Суиндон Таун
    13.01.2009 Хистон 1 : 2 Суонси
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