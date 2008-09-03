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    Сезар Феррандо

    Тренер
    Имя Сезар
    Фамилия Феррандо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 25 июля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Химнастик 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.09.2008 Химнастик 0 : 2 Жирона
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