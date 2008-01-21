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    Райнхард Фабиш - статистика

    Тренер
    Имя Райнхард
    Фамилия Фабиш
    Гражданство Германия
    Дата рождения 19 августа 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Бенин 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.01.2008 Мали 1 : 0 Бенин
    25.01.2008 Кот-д'Ивуар 4 : 1 Бенин
    29.01.2008 Нигерия 2 : 0 Бенин
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