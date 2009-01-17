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    Равшан Хайдаров

    Тренер
    Имя Равшан
    Фамилия Хайдаров
    Гражданство Узбекистан
    Дата рождения 15 июля 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Пахтакор 5 1 0 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.01.2009 Рубин 1 : 1 Пахтакор
    18.01.2009 Пахтакор 4 : 1 Арарат
    20.01.2009 Актобе 1 : 1 Пахтакор
    21.01.2009 Экранас 1(2) : 1(4) Пахтакор
    23.01.2009 Пахтакор 2(3) : 2(4) Шериф
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