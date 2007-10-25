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    Пьер Дреосси - статистика

    Тренер
    Имя Пьер
    Фамилия Дреосси
    Гражданство Франция
    Дата рождения 12 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ренн 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.10.2007 Базель 1 : 0 Ренн
    08.11.2007 Ренн 1 : 1 Бранн
    29.11.2007 Гамбург 3 : 0 Ренн
    20.12.2007 Ренн 1 : 1 Динамо
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