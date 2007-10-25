Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пьер Дреосси

    Тренер
    Имя Пьер
    Фамилия Дреосси
    Гражданство Франция
    Дата рождения 12 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ренн 4 0 2 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.10.2007 Базель 1 : 0 Ренн
    08.11.2007 Ренн 1 : 1 Бранн
    29.11.2007 Гамбург 3 : 0 Ренн
    20.12.2007 Ренн 1 : 1 Динамо
    • Читайте нас: 
    11