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    Патрик Фири

    Тренер
    Имя Патрик
    Фамилия Фири
    Гражданство Замбия
    Дата рождения 3 мая 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Замбия 3 1 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2008 Судан 0 : 3 Замбия
    26.01.2008 Камерун 5 : 1 Замбия
    30.01.2008 Египет 1 : 1 Замбия
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