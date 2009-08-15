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    Михаил Савка

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Степанович
    Фамилия Савка
    Гражданство Украина
    Дата рождения 12 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Энергетик 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2009 Энергетик 0 : 1 Металлист
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