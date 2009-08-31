Михаил Сачко
Тренер
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Сачко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|1 февраля 1959
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Сачко
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|1 февраля 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Крымтеплица
|15
|5
|5
|5
|Дата
|Матч
|31.08.2009
|Волынь
|0 : 0
|Крымтеплица
|06.09.2009
|Крымтеплица
|2 : 1
|Нафтовик-Укрнафта
|19.09.2009
|Крымтеплица
|4 : 1
|ФК Харьков
|23.09.2009
|Сталь
|0 : 0
|Крымтеплица
|27.09.2009
|Звезда К
|2 : 1
|Крымтеплица
|04.10.2009
|Крымтеплица
|0 : 1
|Гелиос
|25.10.2009
|Нива
|0 : 1
|Крымтеплица
|01.11.2009
|Крымтеплица
|0 : 0
|Десна
|19.03.2010
|Крымтеплица
|2 : 1
|Энергетик
|24.03.2010
|Арсенал
|1 : 1
|Крымтеплица