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    Михаил Сачко

    Тренер
    Имя Михаил
    Отчество Васильевич
    Фамилия Сачко
    Гражданство Украина
    Дата рождения 1 февраля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Крымтеплица 15 5 5 5
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    31.08.2009 Волынь 0 : 0 Крымтеплица
    06.09.2009 Крымтеплица 2 : 1 Нафтовик-Укрнафта
    19.09.2009 Крымтеплица 4 : 1 ФК Харьков
    23.09.2009 Сталь 0 : 0 Крымтеплица
    27.09.2009 Звезда К 2 : 1 Крымтеплица
    04.10.2009 Крымтеплица 0 : 1 Гелиос
    25.10.2009 Нива 0 : 1 Крымтеплица
    01.11.2009 Крымтеплица 0 : 0 Десна
    19.03.2010 Крымтеплица 2 : 1 Энергетик
    24.03.2010 Арсенал 1 : 1 Крымтеплица
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