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    Милан Шашич

    Тренер
    Имя Милан
    Фамилия Шашич
    Гражданство Хорватия
    Дата рождения 18 октября 1958
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Дуйсбург 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2013 Дуйсбург 2 : 3 Падерборн
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