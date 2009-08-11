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    Марк Стимсон

    Тренер
    Имя Марк
    Фамилия Стимсон
    Гражданство Англия
    Дата рождения 27 декабря 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гиллинхэм 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2009 Гиллинхэм 1 : 3 Блэкберн
    11.08.2009 Гиллинхэм 2 : 1 Плимут Аргайл
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