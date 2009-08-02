Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Леонардо Меничини

    Тренер
    Имя Леонардо
    Фамилия Меничини
    Гражданство Италия
    Дата рождения 11 декабря 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лумеццане 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.08.2009 Лумеццане 3 : 0 Фано
    09.08.2009 Лумеццане 6 : 0 Галлиполи
    15.08.2009 Анкона 2 : 3 Лумеццане
    • Читайте нас: 
    11