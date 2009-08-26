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    Иньяки Алонсо

    Тренер
    Имя Иньяки
    Фамилия Алонсо
    Гражданство Испания
    Дата рождения 7 августа 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лемона 1 0 0 1 Реал Унион 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.08.2009 Лемона 2 : 2 Леонеса
    01.09.2009 Сельта 2 : 1 Реал Унион
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